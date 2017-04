Hokejisti prvi spomnili na ZOI 2018

Bled, 13. aprila - Na Bledu so se danes zbrali slovenski hokejisti in prvi spomnili, da v Sloveniji že resno potekajo priprave na zimske olimpijske igre, ki jih bo februarja prihodnje leto gostil južnokorejski Pyeongchang. Naslednje druženje je predvideno sredi maja, ko naj bi hokejisti in ostali potniki na igre podpisali tudi pogodbe za nastop.