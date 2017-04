Druga mednarodna konferenca o krožnem gospodarstvu osredotočena na prakso

Ljubljana, 13. aprila - V Ljubljani in Mariboru se bo 11. in 12. maja odvila druga mednarodna konferenca o krožnem gospodarstvu Circular Change Conference, ki jo pripravlja povezovalna platforma Circular Change. Letošnja konferenca želi preiti od teorije k praksi, zato bodo v ospredje postavljeni konkretni primeri dobrih praks, so poudarili organizatorji.