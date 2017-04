Dakar, 13. aprila - V požaru in stampedu v muslimanskem verskem zatočišču v Senegalu je umrlo najmanj 22 ljudi, okoli 20 ljudi je hudo ranjenih, so po poročanju francoske tiskovna agencija AFP potrdile lokalne oblasti. Do tragedije je prišlo v vasi Medina Gounass. Vzrok požara še ni znan.