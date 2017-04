Znan program jubilejnega festivala v Cannesu z Almodovarjem na čelu žirije

Pariz/Cannes, 13. aprila - Filmski festival v Cannesu, ki bo med 17. in 28. majem doživel 70. izvedbo, je objavil seznam tekmovalnih filmov za zlato palmo. Med avtorji so znana imena filmske industrije, kot so Michael Haneke, Andrej Zvjagincev, Michel Hazanavicius, Fatih Akin in Sofia Coppola. Žiriji bo predsedoval španski režiser Pedro Almodovar, poročajo tiskovne agencije.