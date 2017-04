Na Obrežju od sredine dneva brez zastojev

Obrežje, 13. aprila - Na mejnem prehodu Obrežje se je po davišnji konici med 6. in 8. uro, ko so potniki na prestop meje čakali do tri ure in pol, promet umiril in od sredine dneva poteka tekoče. Potniki na prehod meje zdaj čakajo le nekaj minut, za umiritev prometa pa so zjutraj med 4. in 10. uro zadnjo evropsko uredbo o nadzoru pri prečkanju meje upoštevali le delno.