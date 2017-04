Študija: Italijanke in Britanke med nosečnostjo popijejo največ alkohola

Pariz, 13. aprila - Pet odstotkov Italijank in štirje odstotki Britank je priznalo, da so med nosečnostjo pile alkohol enkrat ali dvakrat na teden, so v raziskavi ugotovili strokovnjaki, ki so v anketo vključili skoraj 8000 žensk iz 11 evropskih držav. Najnižji odstotek pitja alkohola med nosečnostjo so zabeležili na Švedskem.