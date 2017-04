V Mariboru rokometni posladek med Celjani in Velenjčani

Maribor, 15. aprila - Štajerska prestolnica bo danes in v nedeljo gostila zaključni moški rokometni turnir za pokal Slovenije. V današnjem prvem polfinalu se obeta pravi posladek, ob 17.30 se bosta pomerila Celje Pivovarna Laško in Gorenje Velenje, druga polfinalna tekma med mariborskim Branikom in Riko Ribnico pa se bo pričela ob 20. uri.