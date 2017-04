Nova vrsta škampa dobila ime po glasbeni skupini Pink Floyd

London, 13. aprila - Zoologi so odkrili novo vrsto škampa, ki ima svetlo rožnate klešče, s katerimi povzroča glasne zvoke, ime pa so mu dali po legendarni britanski rockovski skupini Pink Floyd. Škampa so znanstveniki iz Brazilije, ZDA in Velike Britanije našli na obali Paname, eden od zoologov pa ga je poimenoval tako, ker je velik oboževalec te glasbene skupine.