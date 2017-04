Mariborski hotel City kljub stečaju lastnika obratuje nemoteno

Maribor, 13. aprila - Zaposleni in zunanji sodelavci podjetja SKMT Projekt, ki je najemnik mariborskega hotela City, so danes zagotovili, da kljub stečaju lastnika objekta in opreme, družbe Mestna vrata, hotel ne zapira svojih vrat ter normalno posluje naprej. Ob tem so poudarili tudi dobro poslovanje ter sodelovanje s stečajno upraviteljico Simono Goriup.