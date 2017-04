Umar: Gospodarska gibanja ugodna, tudi obeti spodbudni

Ljubljana, 13. aprila - V Sloveniji so se na prehodu v leto 2017 nadaljevala ugodna gibanja gospodarske aktivnosti, spodbujena s tujim in domačim povpraševanjem. Nadaljevala se je rast izvoza in proizvodnje predelovalnih dejavnosti. Obeti za gospodarsko aktivnost in zaposlovanje ostajajo ugodni, ugotavlja Umar.