Po pokalnem derbiju policisti dvema izrekli prepoved

Maribor, 13. aprila - Povratno tekmo slovenskega nogometnega pokala med Mariborom in Olimpijo, ki se je končala z remijem, s čimer so v finale napredovali Ljubljančani, si je po podatkih policije na stadionu Ljudski vrt ogledalo okoli 10.000 gledalcev. Policisti so pred in med tekmo obravnavali 22 oseb, dvema so izrekli ukrep prepovedi udeležbe na športnih prireditvah.