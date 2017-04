Jeseničanom naslov in slavje, Ljubljančanom upanje na boljše čase

Ljubljana, 13. aprila - S sredino tretjo finalno tekmo se je končalo letošnje državno prvenstvo v hokeju. Finalista sta bila pričakovana, stara znanca z Jesenic in iz Tivolija, zmagali pa so hokejisti Sija Acronija Jesenic. Za 11. zvezdico v samostojni državi so potrebovali le tri tekme, zadnjo so dobili po podaljšku s 4:3.