Ljubljana, 13. aprila - Izredna novinarska konferenca, na kateri se bodo generalni direktor GZS Samo Hribar Milič, direktorica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS Tatjana Zagorc in direktor Celjskih mesnin Izidor Krivec odzvali na dogajanje v zvezi z Agrokorjem in Mercatorjem, bo danes ob 12. uri v dvorani E GZS na Dimičevi 13, so sporočili iz GZS. (STA)