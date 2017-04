Na Petišovskem polju testno črpajo plin iz nove vrtine

Lendava, 13. aprila - Na Petišovskem polju so danes začeli testno črpati zemeljski plin iz nove vrtine PG-10. Družbi Geoenergo in Ascent Slovenia ob tem sporočata, da bodo plin porabili v lokalnem okolju, ker je odjemalcev premalo, pa nadaljujejo aktivnosti za prodajo ter procesiranje surovega in neočiščenega plina na Hrvaškem.