Pingvini obrambo Stanleyjevega pokala začeli z zmago

Pittsburgh, 13. aprila - Hokejisti Pittsburgh Penguins so končnico severnoameriške lige NHL odprli z zmago, saj so na domačem ledu na prvi tekmi dvoboja proti Columbus Blue Jackets zmagali s 3:1 in v boju na štiri zmage povedli z 1:0. Za branilce naslova so zadeli Bryan Rust, Phil Kessel in Nick Bonino, za goste pa je poraz ublažil Matt Calvert.