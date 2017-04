Na meji s Hrvaško zastoji, najdaljši na Obrežju

Ljubljana, 13. aprila - Na dolenjski avtocesti med priključkom Brežice in mejnim prehodom Obrežje v smeri proti Hrvaški je petkilometrski zastoj. Na Obrežju je čakalna doba za prestop meje pri izstopu iz države za osebna vozila tri ure in pol, za avtobuse pa dve uri in pol, so zapisali na Prometno-informacijskem centru za državne ceste.