Kazahstan se pripravlja na prehod s cirilice na latinico

Astana, 13. aprila - Kazahstanski predsednik Nursultan Nazarbajev je v sredo določil časovnico za prehod s cirilice na latinico, kar je del modernizacije države. Do konca leta naj bi tako pripravili enotne standarde za kazahstansko abecedo in pisavo, prihodnje leto pa bi začeli uriti ljudi za učenje nove abecede in pisati šolske učbenike.