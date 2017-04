Schiavonejeva v Bogoti premočna za Jakupovičevo

Bogota, 13. aprila - Slovenska teniška igralka Dalila Jakupovič je na turnirju WTA v Bogoti z nagradnim skladom 250.000 dolarjev nastope med posameznicami končala v 2. krogu in ostala brez četrtfinala. Šestindvajsetletno Slovenko je namreč po uri in 15 minutah igre gladko s 6:1 in 6:2 premagala deset let starejša italijanska veteranka Francesca Schiavone.