Danes izrek sodbe Milku Noviču, obtoženemu umora Janka Jamnika

Ljubljana, 13. aprila - Na Okrožnem sodišču v Ljubljani bo danes izrek sodbe Milku Noviču, obtoženemu, da je 16. decembra 2014 streljal in ubil takratnega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. Tožilka Blanka Žgajnar vztraja v krivdi Noviča in zanj zahteva najvišjo zaporno kazen 30 let, medtem ko po stališču obrambe obremenilnih dokazov zoper Noviča ni.