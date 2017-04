Ob obletnici selitve oživeli pozivi k nujni nadgradnji mariborske pediatrije

Maribor, 17. aprila - Letos po besedah pediatra Jerneja Dolinška mineva 30 let od selitve mariborske pediatrije iz objekta na Vinarski v današnje prostore na Ljubljanski cesti, ki so bili v tistem času najsodobnejši na območju nekdanje Jugoslavije. "A danes so drugi časi, drugačni standardi," je poudaril in spomnil na nujnost že dolgo načrtovane nadgradnje klinike.