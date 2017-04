Predpisana zdravila moramo znati tudi pravilno uporabljati

piše Sabina Lavrič

Ljubljana, 13. aprila - Ni dovolj, da zdravnik predpiše zdravila, za uspešno zdravljenje jih je treba tudi pravilno uporabljati. To je mogoče le, če so bolniki, zlasti tisti, ki jemljejo pet ali več zdravil hkrati, o njihovi uporabi in učinkih podučeni. V lekarnah jim je zato na voljo storitev pregled uporabe zdravil, ki pa ni v vseh enotah brezplačna.