V šempetrski bolnišnici še vedno čakajo na gradbeno dovoljenje za novogradnjo v Stari gori

Nova Gorica, 4. maja - Čeprav so bile želje in obljube drugačne, novogradnja bolnišničnega oddelka za invalidno mladino v Stari gori še vedno nima gradbenega dovoljenja. Zavleklo naj bi se zaradi nepopolne dokumentacije, ki so jo po besedah predsednice sveta zavoda šempetrske bolnišnice Anite Manfreda že dopolnili.