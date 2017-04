S predstavitvijo jame Kraško zlato se začenja festival Kraška gmajna

Sežana, 20. aprila - Festival Kraška gmajna, ki ga na Krasu pripravljajo drugo leto zapored, se pričenja z današnjo predstavitvijo novo odkrite jame Kraško zlato v Dutovljah. Vse do konca aprila pa nato festival naravoslovnega in dediščinskega turizma prinaša pestro in raznoliko dogajanje, ki bo na Kras zagotovo privabilo številne obiskovalce.