Priprave na 12. soško bitko ali Zvestoba v orožju

pripravila Maja Lazar Jančič

Ljubljana, 20. oktobra - Priprave na prvo in hkrati zadnjo ofenzivo avstro-ogrske in nemške vojske na soški fronti so poimenovali Zvestoba v orožju (Waffentreue). Ključno vlogo v pripravah na operacijo sta imela nemška generala Erich Friedrich Wilhelm Ludendorff, ki jo je tudi poimenoval, in Konrad Krafft von Dellmensingen.