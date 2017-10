Polenta, riž in krompir glavne jedi civilistov v času soške fronte

Ljubljana, 20. oktobra - Vojno dogajanje na slovenskih tleh je zelo poseglo v prehranjevalne navade prebivalstva, ki je živelo v zaledju soške fronte. Tako civilisti kot vojaki so se pogosto srečevali z lakoto. Večinoma so se prebivalci v času vojne prehranjevali s preprostimi živili - polento, rižem in krompirjem.