Voznik po gorenjski avtocesti z 203 kilometri na uro

Kranj, 13. februarja - Gorenjski prometni policisti so v nedeljo popoldan na zgornji gorenjski avtocesti, kjer je hitrost omejena na 110 kilometrov na uro, obravnavali voznika, ki je drvel s hitrostjo 203 kilometre na uro. Izdali so mu plačilni nalog v višini 1600 evrov in devet kazenskih točk, so za STA povedali na Policijski upravi Kranj.