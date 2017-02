Z vrečo, polno konoplje, bežal pred policisti in skočil v morje

Portorož, 13. februarja - Obalni policisti so v soboto zvečer v Portorožu zaradi prevelike hitrosti ustavljali vozilo. Iz vozila je izstopil 20-letnik, ki je z vrečko konoplje v roki zbežal. Med begom se je zatekel v skladišče lokala, kjer je skril vrečko. Policisti so ga nato dobili, a je uspel pobegniti in skočiti v morje. Ko je prišel iz morja, so ga policisti prijeli.