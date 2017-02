NTZS: Projekt medalja na članskem EP uspešno poteka

Ljubljana, 13. februarja - Namiznoteniška zveza Slovenije (NTZS) je danes pripravila sprejem za Darka Jorgića in Denija Kožula, ki sta pred osmimi dnevi na prvem evropskem prvenstvu do 21 let v Sočiju osvojila bronasti kolajni v posamični konkurenci. Predsednik zveze Marjan Hribar jima je ob tem ponudil denarno nagrado in jima napovedal svetlo prihodnost.