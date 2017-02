ZL poziva vlado, naj zakon o zdravstveni dejavnosti vrne v javno razpravo

Ljubljana, 13. februarja - V Združeni levici so na vlado naslovili pobudo, da spremeni osnutek zakona o zdravstveni dejavnosti in ga vrne v javno razpravo. "Ta zakon namreč legalizira slabe prakse v slovenskem zdravstvu", je danes dejal poslanec ZL Miha Kordiš. Popravljen osnutek zakona, ki je sicer že enkrat bil v javni razpravi, naj bi ministrstvo pripravilo do srede.