V Gorici marca 14. trijezični festival Komigo

Gorica, 13. februarja - V goriškem kulturnem domu bo med 2. marcem in 8. junijem potekal 14. festival Komigo - Komično gledališče v slovenskem, italijanskem in furlanskem jeziku. V sklopu festivala se bo pod motom Smeh je najboljša terapija na svetu! zvrstilo osem gledališko-glasbenih predstav. S festivalom Across the border pa pripravljajo še štiri dodatne dogodke.