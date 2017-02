Višje sodišče zavrnilo pritožbo v zadevi Patria II

Ljubljana, 13. februarja - Senat višjega sodišča v Ljubljani je zavrnil pritožbo Petra Zupana in Jureta Cekute v zadevi Patria II. Ocenil je namreč, da so bili zaključki okrožnega sodišča pravilni, kot tudi, da dokument, s katerim je Zupan dokazoval, da je v zadevi delal po naročilu nadrejenih, ni pristen. S tem je sodišče potrdilo obsodilno sodbo zoper Zupana in Cekuto.