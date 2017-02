Varnostni svet ZN danes o raketnem poskusu Pjongjanga

New York, 13. februarja - Varnostni svet Združenih narodov se bo danes sestal na nujnem zasedanju, potem ko je Severna Koreja v nedeljo poskusno izstrelila balistično raketo. Zasedanje so zahtevale ZDA, Japonska in Južna Koreja, potem ko je Pjongjang potrdil, da je uspešno izvedel poskus balistične rakete zemlja-zemlja srednjega dosega.