Kobilarna Lipica se pripravlja na svetovno prvenstvo dvovpreg

Lipica, 13. februarja - Kobilarna Lipica bo med 20. in 24. septembrom gostila eno največjih in najpomembnejših konjeniških tekmovanj, svetovno prvenstvo v vožnji dvovpreg. Za naslov svetovnega prvaka se bo borilo več kot 65 vrhunskih voznikov z okrog 200 konji iz več kot 20 držav sveta, so sporočili iz Kobilarne Lipica.