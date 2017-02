Širša koalicija v četrtek o koalicijskih zavezah in sodelovanju

Ljubljana, 13. februarja - Vladna ekipa in koalicijski poslanci bodo na četrtkovem srečanju na Brdu pri Kranju razpravljali o prioritetah za letos, tako v luči koalicijskih zavez in političnega sodelovanja. Med drugim je pričakovati pogovor glede zdravstvene reforme in oceno glede dela na področju socialne politike, je povedala vodja poslancev SMC Simona Kustec Lipicer.