Nemke si niso opomogle od šoka z napačno himno

Honolulu, 13. februarja - Ženska teniška reprezentanca ZDA se je po zmagi nad Nemčijo kot zadnja uvrstila v polfinale pokala Fed. Američanke so v Mauiju na Havajih zmagale s 4:0, potem ko je nemška zvezdnica Julia Görges zaradi poškodbe gležnja ni mogla do konca odigrati dvoboja proti Američanki Coco Vandeweghe, ki je po sobotnem premoru zaradi dežja vodila s 6:3 in 3:1.