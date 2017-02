Maleju nagrada italijanskega ministrstva za kulturo za prevodno in založniško delo

Rim, 13. februarja - Prevajalec, urednik in pesnik Gašper Malej je prejel posebno nagrado italijanskega ministrstva za kulturo in turizem za izstopajoče prevajalske in založniške dosežke. Malej prevaja zlasti italijansko literaturo 20. stoletja in izbira besedila, "ki zrcalijo njegov interes za družbene teme". Posebej pohvaljen je bil njegov prevod Pasolinijeve Nafte.