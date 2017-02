Zaključena preiskava poskusa umora v Kidričevem

Maribor, 13. februarja - Mariborski kriminalisti so minuli konec tedna zaključili preiskavo poskusa umora, ki se je zgodil v noči s srede na četrtek v Kidričevem. Storilca so prijeli že dan po dejanju in ga nato s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.