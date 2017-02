Vujačić na klopi opazoval zmago sezone, Udrih čudežni preobrat

New York, 13. februarja - Slovenska košarkarja Beno Udrih in Saša Vujačić v severnoameriški ligi NBA spet nista dobila priložnosti za igro. New York Knicks so doma s 94:90 premagali San Antonio Spurs, Vujačić pa je ostal na klopi. Enaka usoda je doletela tudi Udriha; njegovi soigralci pri Detroit Pistons so v gosteh pri Toronto Raptors zmagali s 102:101.