Singapur, 13. februarja - Cene surove nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale, potem ko so se v prejšnjih dneh zviševale. Trgovci tehtajo petkove podatke o številu delujočih vrtin črnega zlata v ZDA - te so se namreč povečale, poroča nemška tiskovna agencija dpa.