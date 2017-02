Bostonu se obrestuje zamenjava trenerja

New York, 13. februarja - Hokejisti Minnesote so v severnoameriški hokejski ligi NHL zabeležili 39. zmago v sezoni in potrdili vodstvo v zahodni konferenci. S 6:3 so ugnali Detroit, veliko zaslug za to je imel uspešen izkoristek igralca več na ledu, ob številčni premoči so dosegli tri gole, dva, s katerima so pobegnili, že v prvi tretjini.