Delo: Zaključna dela v gospodarstvu (13. 2.)

Ljubljana, 13. februarja - Slovenec svojo streho nad glavo visoko ceni. Hiša je svetinja, za domače ognjišče se umira od dela in za domače ognjišče so v preteklosti ljudje tudi umirali v vojnah. Zdaj se hiše, posestva in kmetije izgubljajo civilizirano, brez ropota. Zaradi prezadolženosti ljudje izgubljajo hiše v stečajih in izvršbah, piše v Delu Novica Mihajlović.