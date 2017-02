Grammyje za album, pesem in posnetek leta osvojila Adele

Los Angeles, 13. februarja - Velika tekma med Beyonce in Adele na 59. podelitvi glasbenih nagrad grammy se je v nedeljo v Los Angelesu končala s slavjem britanske pevke, ki je pobrala vse tri najbolj prestižne nagrade, to je za album z naslovom 25 ter pesem in posnetek leta, in sicer Hello. Beyonce je prišla na podelitev z devetimi nominacijami, dobila pa je dva grammyja.