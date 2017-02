Ilka Štuhec: Tina mi je rekla, naj zlato ostane doma

St. Moritz, 13. februarja - Ne le Vail in Beaver Creek z letnicama 1989 in 2015, Schladming 2013 in Garmisch-Partenkirchen 2011, z zlatimi črkami bo v anale nastopov slovenskih alpskih smučarjev na svetovnih prvenstvih zapisana tudi letnica 2017 in Sankt Moritz. Za nov velik uspeh je zaslužna Ilka Štuhec, ki je v nedeljo slavila zmago na smukaški progi Corviglia.