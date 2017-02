Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (11. in 12. 2.)

Ljubljana, 12. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim pisale o zmagi Ilke Štuhec v St. Moritzu, ki je osvojila naslov svetovne smukaške prvakinje. Povzele pa so tudi poročanje o treh osebah, ki so bile osumljene dejavnosti, povezanih s terorizmom, in jih je Slovenija novembra lani predala Franciji.