Primorske novice: Zlato brezpotje (13. 2.)

Koper, 12. februarja - Včerajšnje zlato Ilke Štuhec in sedmo mesto Boštjana Klineta v smuku na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Švici naj bosta naši javnosti za zgled in spodbudo v poplavi negativnih novic. Uspeha obeh Mariborčanov dokazujeta, da imamo tudi pri nas veliko znanja, trme in poguma, v Primorskih novicah piše Igor Mušič.