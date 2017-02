Švicarke po poti Belorusinj in Čehinj

Ljubljana, 12. februarja - Po Belorusinjah in Čehinjah so se v polfinale svetovne skupine pokala Fed prebile tudi švicarske teniške igralke, ki so v Ženevi premagale Francozinje. Na današnjem prvem posamičnem dvoboju je Timea Bacsinszky ugnala Kristino Mladenović s 7:6 (4), 4:6 in 7:5, na drugem pa je bila Belinda Bencic boljša od Pauline Parmentier s 6:3 in 6:4.