Lyon, 12. februarja - Na prvem svetovnem pokalu v francoskem Saint Vulbasu so se zelo dobro odrezale tudi slovenske balinarke, ki so se uvrstile med najboljšo četverico. V polfinalu so izgubile z Italijankami z 0:6, slednje v finalu niso bile kos odličnim Kitajkam. Med četverico je bila še Tunizija.