V Solunu uspešno odstranili bombo iz druge svetovne vojne

Solun, 12. februarja - V grškem Solunu so uspešno deaktivirali in odstranili bombo iz druge svetovne vojne, ki so jo prejšnji teden našli med gradnjo bencinske črpalke. Pred operacijo, ki je trajala štiri ure, so morali iz varnostnih razlogov evakuirati 72.000 ljudi, ki živijo v krogu dveh kilometrov od kraja, kjer je bomba.