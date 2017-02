Čehinje izločile Španke

Ostrava, 12. februarja - Po Belorusinjah, ki so v Minsku premagale Nizozemke s 4:1, so se v polfinale svetovne skupine pokala Fed uvrstile tudi branilke naslova Čehinje, ki so v Ostravi premagale Španke. Po prvem dnevu je bil izid izenačen 1:1, za Čehinje pa sta odločilni točki na posamičnih dvobojih prispevali Karolina Pliškova in Barbora Strycova.