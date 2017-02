Zidanškova v Avstraliji do finala

Brisbane, 12. februarja - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je na teniškem turnirju ITF v avstralskem Launcestonu prebila vse do finala. Tam je Slovenko, 162. igralko s svetovne lestvice, ustavila 23. mest slabša uvrščena Američanka Jamie Loeb. Američanka je v finalu po uri in pol boja slavila s 7:6 (4) in 6:3.